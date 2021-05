Corona in India: 24 घंटे में कोरोना के 2.11 लाख मामले, मौत के आंकड़े में आई गिरावट

Coronavirus in India, Covid-19 Today Latest Upadtes: देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है. हालांकि, मौत की संख्या में कमी आई है.

देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं. वहीं, कोरोना से 3,842 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. बता दें कि ये आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) द्वारा जारी किया गया है. फिलहाल, देश में एक्टिव मरीजों (Active Case in India) की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 25 लाख से कम है.

देश में 33 करोड़ से अधिक सैंपल की हुई जांच

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी किए गए आंकडों के अनुसार, देश में 26 मई तक कुल 33,69,69,352 सैंपल का परीक्षण किया गया है. इसी के साथ कल कुल 21,57,857 सैंपल का परीक्षण किया गया है. भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट (Recovery Rate) में बढ़त देखी गई है. देश में फिलहाल रिकवरी दर 89 फीसदी से अधिक है. बात करें कोविड मृत्यु दर की तो ये 1.14 प्रतिशत है.

#COVID19 | A total of 33,69,69,352 samples have been tested up to May 26 with 21,57,857 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/o62UTb5EGf