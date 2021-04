बड़ी राहत: सस्ती होगी रेमडेसिविर की दवा, सरकार ने घटाई कस्टम ड्यूटी

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफी ज्यादा हो गई है. आसमान छूते दाम और मार्केट से गायब इस दवा ने सरकार की चिंता तो बढ़ा ही दी है, आम आदमी को भी दर-दर भटकने को मजबूर किया है. बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. रेमडेसिविर पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है.



रेमडेसिविर से घटाई गई कस्टम ड्यूटी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि कम दाम में सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे. ऐसे में अब रेमडेसिविर API, इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है. इससे एक तरफ रेमडेसिविर की सप्लाई बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ दाम में भी कमी आएगी.

In line with PM @NarendraModi's priority to ensure affordable medical care for COVID-19 patients, imports of Remdesivir API, injection and specific inputs have been made import duty free. This should increase supply and reduce cost thus providing relief to patients. pic.twitter.com/F40SX8mNeS