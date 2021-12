'हर शहीद की अंतिम सांस से लहराता है हमारा झंडा...', आर्मी ने CDS बिपिन रावत को यूं किया याद

कुन्नूर हेलिकॉप्टर क्रैश (coonoor chopper crash) में CDS बिपिन रावत (Bipin Rawat) समेत जान गंवाने वाले सभी 13 जांबाजों को आज (10 दिसंबर) अंतिम विदाई दी जा रही है. इस बीच इंडियन आर्मी ने बेहद भावुक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में कहा गया है- “दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी.”

एक अन्य ट्वीट में कहा गया- “हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि उसे हवा हिलाती है, ये हर सैनिक की अंतिम सांस के साथ लहराता है जो इसकी रक्षा करते हुए जान दे दिए ” अपने इस ट्वीट में भारतीय सेना ने एक लिंक भी शेयर किया है, जिसपर क्लिक करके लोग सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे सकते हैं.

“Our flag does not fly because the wind moves it; it flies with the last breath of each soldier who died protecting it.”



Offer your tributes to the Brave Son of India General #BipinRawat #CDS by clicking on the link https://t.co/p0HCrZU1pM#Tributes#GenBipinRawat#IndianArmy pic.twitter.com/JNRRHwkwMA