Ukraine-Russia संकट के चलते विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम, यूक्रेन में भी हेल्पलाइन नंबर जारी

Ukraine Russia Crisis: रूसी सैनिकों को बॉर्डर से वापस बुलाने के बावजूद यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आशंका अब भी बनी हुई है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने सभी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ देन के लिए कह दिया है. इस बीच अब भारत सरकार भी यूक्रेन में रहने वाले चिंतित नागरिकों के लिए आगे आई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम तैयार कर यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए संपर्क नंबर जारी किए हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. अगर किसी को भी यूक्रेन में अपने परिजनों को लेकर कुछ मदद या जानकारी चाहिए तो वो हेल्पलाइन नंबर 011-23012113, 011-23014104 और 011-23017905 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800118797 पर भी कॉल किया जा सकता है. इसके साथ ही एक फैक्स नंबर 011-23088124 और ईमेल आईडी situationroom@mea.gov.in भी भारतीय विदेश मंत्रालय से जानकारी ली जा सकती है.

वहीं, यूक्रेन से भारत आने के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर +380 997300428, +380 997300483 और ईमेल आईडी cons1.kyiv@mea.gov.in भी जारी किए गए हैं. फ्लाइट्स समेत दूसरी इन संपर्क सूत्र के जरिए जुटाई जा सकती है. मंत्रालय के अफसर बागची ने बताया कि ये हेल्पलाइन 24 घंटे जारी रहेंगी.

In view of the prevailing situation in Ukraine, a Control Room has been set up at @MEAIndia to provide information and assistance:



Phone: 1800118797 (Toll free)

+91-11-23012113

+91-11-23014104

+91-11-23017905



Fax: +91-11-23088124



Email: situationroom@mea.gov.in