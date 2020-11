कांग्रेस का शाह से सवाल- 1200 KM दूर हैदराबाद जा सकते हैं, 12 KM दूर जाकर किसानों से क्यों नहीं मिलते?

पिछले 4 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और अमित शाह पर हमला बोला है. पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर आप रैलियों को संबोधित करने के लिए 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद की यात्रा कर सकते हैं तो किसानों के साथ बातचीत की पहल के लिए 12 किमी की यात्रा क्यों नहीं कर सकते.

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अमित शाह पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आप 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाकर रैली को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आप किसानों के साथ बातचीत के लिए महज 12 किलोमीटर दूर क्यों नहीं जा सकते.

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में कृषि बिल के संशोधनों को सही ठहराया. पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने क्यों नहीं किसानों से बॉर्डर पर ही बातचीत शुरू की?

सुरजेवाला ने कहा कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी हैं न कि मोदी सरकार. यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो कई शर्तें क्यों रखी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो किन वजहो से की गई है.

#WATCH Delhi: Farmers continue their protest at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border against the farm laws amid security deployment.



Visuals of farmers trying to break through the barricades at Ghazipur, Delhi pic.twitter.com/dMunJhmDdg