'आपके खिलाफ एक्शन लेंगे...', रामलीला मैदान से राहुल गांधी की चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली का आयोजन किया. राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयुक्तों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी देने वाले कानून पर सवाल उठाए.

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल (Photo: PTI)
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रविवार को 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया. इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए.

लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी करती है और चुनाव आयोग इसमें सरकार का पूरा समर्थन करती है. और सरकार चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी देकर बचाने का काम कर रही है. 

चुनाव आयुक्तों पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा कि डॉ. ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी को याद रखना चाहिए कि देश में सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों से जुड़ा कानून बदला और नया कानून लाया, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. यह कानून उन्हें पूरी इम्यूनिटी देता है, चाहे वे कुछ भी करें.

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भारत के चुनाव आयुक्त हैं, न कि नरेंद्र मोदी के चुनाव आयुक्त. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कानून केवल उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है.

कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस कानून को बदला जाएगा और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और चुनाव आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: 'मेरे सवालों पर संसद में कांप रहे थे अमित शाह', रामलीला मैदान में SIR को लेकर राहुल गांधी ने बोला हमला

देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई

राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है. एक RSS की विचारधारा, जो सत्य के खिलाफ और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है. दूसरी कांग्रेस की विचारधारा, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है. 

आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, किसी पार्टी के नहीं

चुनाव आयुक्तों को सीधे संदेश देते हुए राहुल गांधी ने कहा, “आप भारत के चुनाव आयुक्त हैं, नरेंद्र मोदी के नहीं.”

अमित शाह पर राहुल का हमला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उनके जवाब के दौरान घबराहट साफ दिखाई दी. उन्होंने दावा किया कि सत्ता हाथ से निकलते ही BJP नेताओं की कथित ‘बहादुरी’ भी खत्म हो जाएगी. 

---- समाप्त ----
