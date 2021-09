'किसी ने ताली भी नहीं बजाई', PM मोदी के UNGA संबोधन पर चिदंबरम का तंज, सिब्बल का भी कमेंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को अपने अमेरिकी दौरे (US Visit) के आखिरी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया. पीएम मोदी के इस संबोधन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने जहां देश को गौरवान्वित करने वाला बताया, वहीं कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने तंज कसा है. साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान के बहाने यूपी और असम के सीएम को घेरा है.

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी (PM Modi) के संबोधन के दौरान कुछ ही सीटें भरी हुई थीं. उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसी ने ताली भी नहीं बजाई. चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, 'जब पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो मुझे बहुत निराशा हुई कि कुछ ही सीटें भरी हुई थीं. और इससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब किसी ने ताली भी नहीं बजाई.' उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन गड़बड़ा गया है.

I was disappointed that only a few seats were occupied when PM Modi addressed the U N General Assembly



And even more disappointed that no one applauded



INDIA’s Permanent Mission at the UN has goofed up massively