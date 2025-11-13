कांग्रेस लीडर ने की अलग ‘उत्तर कर्नाटक राज्य’ की मांग, कहा- दशकों से हो रहा अन्याय

कांग्रेस विधायक भरमगौड़ा (राजू) कागे ने उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग की है. कागवाड़ के विधायक कागे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है. उन्होंने 15 जिलों को शामिल करते हुए एक 'उत्तर कर्नाटक राज्य' के गठन की अपील की है.

और पढ़ें

विधायक कागे ने कहा कि उत्तर कर्नाटक को सालों से अन्याय, उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बिदर, कलबुर्गी, विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़, गदग, कोप्पल और रायचूर सहित कई जिलों का नाम लिया.

विधायक कागे ने उत्तरी कर्नाटक संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है. उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र को एक अलग राज्य के निर्माण के लिए सिफारिश करने का आग्रह किया है.

दिसंबर सत्र में उठाएंगे मुद्दा

कागे ने आगे कहा कि वह दिसंबर विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को विस्तार से उठाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले दिनों में अलग उत्तरी कर्नाटक के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----