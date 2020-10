पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ ब्लॉक तो भड़के सुरजेवाला, लगाए ये आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के एकपक्षीय होने के आरोप देश में कई बार लगाए गए हैं. इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक नया ट्वीट किया है. गुरुवार को किए गए अपने ट्वीट में सुरजेवाला ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के अकाउंट को ब्लॉक करने पर आपत्ति जताई है.

सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है, "हमने देखा है कि फेसबुक इंडिया के नेतृत्व ने मोदी सरकार के एजेंडे के अधीन कैसे समझौता किया था. अब पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के अकाउंट को ब्लॉक करने से साबित होता है कि विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए घटिया रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है."

We witnessed as to how #Facebook India leadership was compromised by Modi Govt as subservient to its agenda.



Now blocking the account of Former Speaker & a leading light of @INCIndia proves that petty tactics are being used to stifle the voice of Opposition leaders. https://t.co/JAK1dsz8qU