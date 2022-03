G-23 के नेताओं से वीरप्पा मोइली की अपील- सब्र रखें...मोदी युग के बाद बिखर जाएगी भाजपा

कांग्रेस के सीनियर लीडर ने असंतुष्ट गुट G-23 के नेताओं से एक जुट रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, कांग्रेस नेताओं या कार्यकर्ताओं को घबराना नहीं चाहिए. मोइली ने कहा कि भाजपा और अन्य दल आएंगे और जाएंगे, यह कांग्रेस है जो यहां रहेगी. उन्होंने ये भी कहा कि हमें दलितों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए.

वीरप्पा मोइली ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधार चाहती हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने इसे तोड़ दिया है. G-23 नेता पार्टी आलाकमान को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं.

मोइली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसी ही रहने वाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होने के बाद भाजपा बिखर जाएगी.

Just because we're not in power Congress leaders or workers should not panic. BJP and other parties are transit passengers, they'll come & go, it's the Congress that'll remain here. We should be committed to the downtrodden & need not lose hope: Congress leader M.Veerappa Moily pic.twitter.com/RmeZeDPrCE