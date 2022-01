Galwan: चीन ने नए साल पर अपना झंडा लहराया, भारत को चिढ़ाया, राहुल बोले- मोदी जी चुप्पी तोड़िए

चीन के साथ नए साल के मौके पर संबंधों को सामान्य होने की उम्मीद कर रहे भारत को एक बार फिर झटका लगा है. चीन ने गलवान घाटी पर एक बार फिर से अपना दावा किया है.

1 जनवरी 2022 को एक भड़काने वाली कार्रवाई में चीन ने अपने कब्जे वाले गलवान घाटी में अपना राष्ट्रीय झंडा लहराया. इसके बाद चीन की सरकारी मीडिया समेत उसकी प्रोपगैंडा मशीनरी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जोर-शोर से प्रसारित करना शुरू कर दिया.

गलवान में चीन की इस करतूत का असर नई दिल्ली में हुआ. विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि गलवान पर पीएम मोदी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे?

डबल गेम खेलने के लिए कुख्यात है चीन

डबल गेम खेलने के लिए कुख्यात चीन ने नए साल के मौके पर पूर्व लद्दाख के डेमचोक और हॉट स्प्रिंग इलाके में भारतीय सैनिकों को उपहार दिया था. इससे लग रहा था दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ आखिरकार पिघलने लगी है. लेकिन कुछ ही घंटों के बाद चीन की असलियत सामने आ गई.

ग्लोबल टाइम्स ने गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा झंडा फहराने की तारीफ करते हुए लिखा, "गलवान घाटी में, जहां लिखा था एक इंच भी जमीन कभी मत छोड़ो, 1 जनवरी को PLA के जवानों ने चीनी जनता को संदेश दिया."

