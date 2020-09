चीन का नया गेम? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में गुलाग की जगह बनाया स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के चामडो शहर में चीन ने पिछले साल जो गुलाग ध्वस्त किया था, उसकी राख पर अब एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खड़ा नजर आता है. चामडो कंस्ट्रेशन कैम्प का निर्माण 2011 में हुआ था. इस डिटेंशन सेंटर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तूल पकड़ने के बाद पिछले साल के आखिर में इसे ध्वस्त कर दिया गया.

सितंबर की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने कैम्प का नामोनिशान तक मिटा दिया है. अब उसी जगह आस पास लैंड-स्केपिंग के साथ नया स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स देखा जा सकता है.

सीसीपी हमेशा गोपनीयता बरतती रही है. खासकर जब कब्जाए हुए तिब्बत और पूर्वी तुर्केस्तान में गुलाग या बंधुआ मजदूर कैम्पों की बात उठती है. सीसीपी की ओर से पूर्वी तुर्केस्तान (अब शिनजियांग) में कम से कम 380 कंस्ट्रेशन कैम्प चलाए जाते हैं. इन्हें चीन ने "री-एजुकेशन" कैम्प्स का नाम दे रखा है. कब्जा किए तिब्बत में चीन ऐसे 10 शिविर चला रहा है. हालांकि, चामडो में तिब्बतियों के उत्पीड़न की बहुत आलोचना हुई है. लेकिन सीसीपी की ओर से ऐसा किए जाना लगातार जारी है.

चामडो गुलाग गिराया गया, कैदी कहीं और शिफ्ट

इस लेखक की ओर से फरवरी 2019 में पहचाना गया चामडो गुलाग चामडो शहर के दक्षिण में एक सुदूर पहाड़ी के दर्रे में स्थित था. तिब्बत में सीसीपी सचिव के तौर पर चेन कुआनगुओ के कमान संभालने के बाद चामडो कंस्ट्रेशन कैम्प का निर्माण 2011 में हुआ था. इस गुलग की पहचान होने और यहां कैदियों पर अत्याचार को लेकर चीन की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जमकर आलोचना हुई. चीनी सरकार ने पहली बार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से चीन के इस बर्ताव के खिलाफ उठने वाली आवाजों का संज्ञान लिया.

#China in #occupied #Tibet#Chamdo #gulag constructed months after #ChenQuanguo took over reigns of #TAR #CCP now demolished, replaced by sports complex.#PRC surreptitiously shifts inmates to forced labour camps & #Nagchu #gulag.

Details on @IndiaToday with more satellite images pic.twitter.com/EDvo1TnRp2