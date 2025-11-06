scorecardresearch
 

Feedback

'निखिल का पीछा करती थी शारदा, चुपके से ले जाती थी...' युवक के सुसाइड पर मां बाप का आरोप

चिकबलपुर में 19 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है. युवक के माता पिता ने एक 38 साल की महिला पर युवक का यौन उत्पीड़न कर उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
निखिल का पीछा करती थी वो..., सुसाइड पर घरवालों का आरोप (Photo: ITG)
निखिल का पीछा करती थी वो..., सुसाइड पर घरवालों का आरोप (Photo: ITG)

कर्नाटक के चिकबलपुर में 19 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है. मूड़ु चिंतलपल्ली गांव में  युवक ने खुद अपनी जान दे दी. परिवार के अनुसार, निखिल का कथित तौर पर 38 साल की शारदा के साथ अवैध संबंध था, जो गांव में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी. निखिल के माता-पिता का आरोप है कि शारदा ने निखिल का यौन उत्पीड़न किया था और उसे  आत्महत्या के लिए उकसाया था. बार-बार विरोध करने के बावजूद, शारदा उसका पीछा करती रहती थी.

वह माता-पिता को बताए बिना निखिल को चुपके से घर से बाहर ले जाती थी. इसके अलावा वह उसे चोरी-चकारी के धंधों में घसीटती थी.

कच्छहल्ली झील के पास निखिल का शव फंदे से लटका मिला. माता-पिता का कहना है कि महिला का उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण उसने यह कदम उठाया. शारदा के खिलाफ चिंतामणि ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गौरतलब है कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पीड़ित महिला होती है. पीछा किए जाने, छेड़छाड़ या उत्पीड़न से परेशान महिलाओं को अक्सर ऐसे भयानक कदम उठाते देखा जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement