'निखिल का पीछा करती थी शारदा, चुपके से ले जाती थी...' युवक के सुसाइड पर मां बाप का आरोप

कर्नाटक के चिकबलपुर में 19 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है. मूड़ु चिंतलपल्ली गांव में युवक ने खुद अपनी जान दे दी. परिवार के अनुसार, निखिल का कथित तौर पर 38 साल की शारदा के साथ अवैध संबंध था, जो गांव में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी. निखिल के माता-पिता का आरोप है कि शारदा ने निखिल का यौन उत्पीड़न किया था और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था. बार-बार विरोध करने के बावजूद, शारदा उसका पीछा करती रहती थी.

वह माता-पिता को बताए बिना निखिल को चुपके से घर से बाहर ले जाती थी. इसके अलावा वह उसे चोरी-चकारी के धंधों में घसीटती थी.

कच्छहल्ली झील के पास निखिल का शव फंदे से लटका मिला. माता-पिता का कहना है कि महिला का उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण उसने यह कदम उठाया. शारदा के खिलाफ चिंतामणि ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गौरतलब है कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पीड़ित महिला होती है. पीछा किए जाने, छेड़छाड़ या उत्पीड़न से परेशान महिलाओं को अक्सर ऐसे भयानक कदम उठाते देखा जाता है.

