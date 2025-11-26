छत्तीसगढ़ में भयानक हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 5 की मौत- 3 घायल

जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम सुकली में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. जहां तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए.

जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उन्हें नाजुक हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नवागढ़ निवासी ग्रामीण वाहन से बारात में गए थे और जब वह वापस लौट रहे थे तब ही सुकाली गांव में उनके वाहन की टक्कर ट्रक से हो गई.

मृतकों की पहचान

पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान विश्वनाथ देवागन, पिता–सुखरु देवागन (उम्र 43), राजेंद्र

कश्यप, पिता–कोमल कश्यप (उम्र 27), पोमेश्वर जलतारे, पिता–पुरुषोत्तम जलतारे (उम्र 33), भूपेंद्र साहू पिता–रेशम साहू (उम्र 40), कमलनयन साहू, पिता–रामचरण साहू (उम्र 22) के रूप में की गई है.

स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. सूचना मिलने के बाद जांजगीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी गई.



