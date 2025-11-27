Career Rashifal 27 November 2025 (करियर राशिफल): वृषभ राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक पेशेवर प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. पहल पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. आर्थिक चर्चाओं में रुचि बढ़ाएंगे. प्रयासों में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

वृष: वृष राशि के लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर बनेंगे. साख प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. करियर में उच्च बेहतर स्थिति रहेगी. योजनाओं में पहल बढ़ाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक वित्तीय लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. उचित अवसर का इंतजार करें. लाभ पक्ष संवार पाएगा. पेशेवर उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों के कारोबारी मामले साधारण रहेंगे. लाभ की स्थिति मिलीजुली बनी रहेगी. जरूरी बातों की अनदेखी से बचें. सीख सलाह से आगे बढ़ते रहें. नियमों पर भरोसा रखें. ठगों व धूर्तों से सावधान रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. कामकाजी गतिविधियां सकारात्मक होंगी. योजनाओं को बल मिलेगा. उद्योग उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों को अन्य की बातों में न आना चाहिए. पेशेवरों के साथ तालमेल बनाएं. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. उधार के लेनदेन से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. उतावली न करें.

तुला: तुला राशि के जातकों के करियर कारोबार में बेहतर अवसर बनेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रयास तेज होंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट संवाद में बेहतर रहेंगे. बड़ों का समर्थन रहेगा. नीति नियमों की अनदेखी न करें. जिम्मेदारी बढ़ सकती है. प्रलोभन में न आएं.

धनु: धनु राशि के जातकों को रचनात्मक प्रयासों और कौशल पर ध्यान देना चाहिए. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. सबकी सलाह का सम्मान बनाए रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए. योजनाओं के संचालन में सफल रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. आपसी सहयोग से करियर संवरेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों से लाभ संवरेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को जिम्मेदारों से भेंट व संवाद बनाए रखना चाहिए. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ेगी. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रयासों को समर्थन मिलेगा. कौशल में सुधार होगा. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के लोगों को करियर कारोबार में तेजी से काम लेना चाहिए. मामलों में देरी से उनके लंबित रहने की आशंका बढ़ सकती है. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें. लाभ का स्तर मिश्रित बना रहेगा. प्रलोभन में न आएं.

---- समाप्त ----