चेन्नई में हिस्ट्रीशीटर ने जज पर जूता फेंकने की कोशिश की, कोर्ट में मचा हड़कंप

चेन्नई में एक हिस्ट्री शीटर ने अदालत में जज पर चप्पल फेंकने की कोशिश की. आरोपी हिस्ट्रीशीटर को राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. 6th अतिरिक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान अचानक विनोद ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसे राजभवन मामले में अधिकतम सजा दी गई है. पुलिस ने तुरंत उसे रोक दिया और नियंत्रित कर लिया.

चेन्नई में एक हिस्ट्रीशीटर ने जज पर जूता फेंकने की कोशिश की. (photo: AI-generated)
चेन्नई में एक हिस्ट्रीशीटर ने जज पर जूता फेंकने की कोशिश की. (photo: AI-generated)

चेन्नई में राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर करुका विनोथ ने 6th अतिरिक्त कोर्ट में जज पांडियाराज पर जूता फेंकने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया और पकड़ लिया. घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. आरोपी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा में वापस भेज दिया.

पुलिस ने बताया कि करुका विनोथ को पहले राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसे टी नगर में एक TASMAC दुकान पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में जज पांडियाराज के सामने 6th अतिरिक्त कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक उसने हंगामा शुरू कर दिया.

सजा के विरोध में चिल्लाया विनोद

इसी दौरान विनोथ अचानक चिल्लाने लगा कि राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने के लिए उसे अधिकतम सजा दी गई है. इसके बाद उसने अपना एक जूता उतारा और जज की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन अदालत में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और रोक दिया.

इस घटना से अदालत कक्ष में हड़कंप मच गया. पुलिस ने विनोथ को कड़ी सुरक्षा में वापस भेज दिया. पुलिस ने बताया कि करुका विनोथ एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

---- समाप्त ----
    Advertisement