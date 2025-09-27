6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी, CCTV में टीवी और अन्य सामान ले जाते दिखे चोर

छह बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी की घटना सामने आई है. यह घटना तब हुई जब वह मेघालय के सोहरा में एक मैराथन इवेंट में शामिल होने के लिए गई थीं. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि मैरी कॉम ने आयोजकों को सूचना दी कि उनके घर में चोरी हो गई है.

मैरी कॉम ने आयोजकों से कहा कि उन्हें बहुत डर और चिंता हो रही है क्योंकि वह उसी दिन दिल्ली लौटने वाली थीं. उन्होंने बताया, 'चोरी इस सप्ताह की शुरुआत में हुई थी.' उन्होंने यह भी कहा कि घर लौटने के बाद ही चोरी का पूरा नुकसान पता चलेगा.

मैरी कॉम के एक करीबी सहयोगी ने पीटीआई को बताया कि घर के सीसीटीवी फुटेज में चोरी करने वालों को टीवी सेट और अन्य सामान ले जाते हुए देखा गया. उनके पड़ोसियों ने मैरी कॉम को सूचना दी कि यह घटना इस सप्ताह पहले हुई थी. मैरी कॉम ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दी है.

चोरी की घटना की जांच

फरीदाबाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पड़ोसियों और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जरूरी है.

मैरी कॉम की चिंता और सुरक्षा

मैरी कॉम ने कहा कि घर पर चोरी की घटना ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घर की सुरक्षा को गंभीरता से लें और ऐसे हालात से बचने के लिए सावधानी बरतें.

कौन हैं मैरी कॉम?

मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं. उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय और विश्व चैम्पियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है. उनकी यह चोरी की घटना देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि घर की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक, जैसे CCTV कैमरे, सिक्योरिटी अलार्म और पड़ोसियों की मदद लेना बहुत जरूरी है. इस घटना से यह साफ होता है कि सुरक्षा की ओर ध्यान न देने पर किसी भी समय ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो सकता है.

