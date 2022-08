Bullet Train: कब शुरू होगी बुलेट ट्रेन? रेलवे ने तस्वीरें दिखा बता दिया- कहां तक पहुंचा प्रोजेक्ट का काम

When Bullet Train will Start: देशभर में लोग बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुलेट ट्रेन का कितना काम पूरा हुआ है और कितना बाकी है, इसको लेकर रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस राज्य में कितनी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है.

रेल मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक, गुजरात में 98.8 फीसदी, दादर और नागर हवेली में 100 फीसदी और महाराष्ट्र में 75.25 फीसदी भूमि अधिग्रहित हो चुकी है. वहीं, वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो 162 किलोमीटर पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि 79.2 किलोमीटर तक का पियर वर्क भी कम्प्लीट हो चुका है. इसके अलावा, साबरमती में पैसेंजर टर्मिनल हब का काम लगभग पूरा होने को है.

बता दें कि पहले चरण में बुलेट ट्रेन का रूट 508.17 किलोमीटर लंबा है, जोकि महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और पालघर से होकर गुजरेगा. गुजरात में वलसाड, नवसारी, सूरत, भारूच, वडोडरा, आणंद, खेड़ा और अहमदाबाद से होकर गुजरेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च महीने में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ''मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में भूमि अधिग्रहण में देरी और कोविड-19 के प्रभाव के चलते देरी हुई है.''

