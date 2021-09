आतंक पर चोट, अमेरिका पर तंज और तालिबान पर रणनीति, भारत की अगुवाई में हुई BRICS बैठक में क्या हुआ

अफगानिस्तान (Afghanistan) की लगातार बदलती स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को ब्रिक्स (BRICS) देशों के प्रमुखों की बैठक हुई. रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत के नेताओं ने इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद की चुनौती और अफगानिस्तान के बदलते हालात का क्षेत्र में पड़ने वाले असर पर बात हुई.

सभी देशों ने भारत द्वारा जताई गई आतंकवाद पर चिंता का समर्थन किया और एकजुट होकर काम करने की बात कही.



BRICS देशों का ये 13वां समिट था, इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा था. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सीधे तौर पर अफगानिस्तान का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन बैठक में इसपर विस्तार से चर्चा हुई. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें 24 अगस्त को सभी देशों के NSA की मीटिंग से जुड़े अपडेट और अन्य बातों को विस्तार से बताया गया.



भारत ने आतंकवाद पर जताई चिंता



भारत ने इस दौरान अपने बयान में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा हमला किया है. भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अत्यंत चिंता का विषय है, इसके अलावा लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को वहां की सरकार का समर्थन हासिल है, जो कि क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए हानिकारक है.



रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान पर ज़ोर दिया, उन्होंने कहा कि हम में से कोई नहीं चाहता कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह बने जो आतंकवाद, ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे. हम किसी भी तरह के माइग्रेशन के विरोध में हैं और अफगान नागरिकों के लिए शांति का माहौल चाहते हैं.

Today PM @narendramodi chaired 13th BRICS Summit through Video Conferencing. PM underscored 🇮🇳’s theme for #BRICSat15:Intra-BRICS Cooperation for #ContinuityConsolidationConsensus and many firsts 🇮🇳 achieved during its Presidency. pic.twitter.com/vziXyL9lgI