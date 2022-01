मेघालय: शिलांग के भरे बाजार में ब्लास्ट, CM संगमा बोले- कायराना हरकत, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

मेघालय की राजधानी शिलांग (Shillong) में रविवार शाम हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया है. यह धमाका शहर के पुलिस बाजार इलाके में हुआ. बताया जा रहा है कि यह कम तीव्रता का विस्फोट था. इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है. इलाके को सील करके भीड़ को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है.

ईस्ट खासी हिल्स के एसपी सिल्वेस्टर नोंगटनगर ने कहा कि ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ और मामले की जांच की जा रही है. कहा कि बम स्क्वायड यह तय बताएगा कि यह किस तरह का धमाका था.

वहीं, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी इस विस्फोट की निंदा की है. सीएम संगमा ने ट्वीट में लिखा, ''आज शाम पुलिस बाजार, शिलांग में हुए विस्फोट की कड़ी निंदा करता हूं. शांति भंग करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक कायराना हरकत के अलावा और कुछ नहीं है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. हम राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे.''

Strongly condemn the blast at Police Bazar, Shillong this evening. An attempt to disrupt peace and bring harm is nothing but a cowardly act. Perpetrators will not be spared. We will ensure peace prevails in the State.