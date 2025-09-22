scorecardresearch
 

Feedback

साइबर ठगों ने बीजेपी सांसद की पत्नी को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए 14 लाख रुपये

भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. के. सुधाकर की पत्नी डॉ. प्रीति सुधाकर एक साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गईं. साइबर ठगों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताकर उनसे 14 लाख रुपये की ठगी की.

Advertisement
X
ठगों ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर की ठगी (Photo: ITG)
ठगों ने खुद को साइबर अधिकारी बताकर की ठगी (Photo: ITG)

पूर्व मंत्री और कर्नाटक चिक्काबल्लापुर से बीजेपी सांसद डॉ. के. सुधाकर की पत्नी डॉ. प्रीति सुधाकर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं. ठगों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताकर उन्हें एक 'डिजिटल अरेस्ट' का झांसा दिया और उनसे 14 लाख रुपये ठग लिए. 

आरोपियों ने उन्हें वीडियो कॉल पर धमकी दी, और दावा किया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल विदेशों में अवैध लेनदेन के लिए हुआ है. ठगी के बाद आरोपियों ने पैसे वापस देने का वादा किया, लेकिन पैसे मिलने के बाद गायब हो गए.

जालसाजों ने डॉ. प्रीति सुधाकर से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें धमकी दी. ठगों ने दावा किया कि उनके दस्तावेजों का उपयोग विदेशों में अवैध लेनदेन में किया गया है. उन्होंने आरबीआई नियमों के मुताबिक, 45 मिनट के अंदर पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन पैसे मिलते ही वे गायब हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Digital Arrest
महिला का एक फोन कॉल और करोड़पति बैंकर से 23 करोड़ की ठगी... महीने भर रखा डिजिटल अरेस्ट 
कोचिंग संचालक निकला फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगे ढाई करोड़, चढ़ा पुलिस के हत्थे  
रिटायर्ड अफसर से एक करोड़ की ठगी. (Photo: Representational)
महीनेभर रखा डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड अफसर से ठगे 1 करोड़... दिखाया एक्शन का डर 
बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 44 लाख रुपये की ठगी.(Photo: Representational )
पहलगाम हमले में टेरर फंडिंग का डर दिखाकर महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, ऐंठ लिए 44 लाख 
muse software crash europe airports
Muse Software ठप... Europe Airports पर लंबी लाइनें 

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई...

डॉ. प्रीति सुधाकर की शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत धोखाधड़ी वाले बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया. पुलिस ने कोर्ट के आदेश से सुनिश्चित किया कि पूरी रकम एक हफ्ते के भीतर डॉ. प्रीति सुधाकर को वापस मिल जाए.

Advertisement

पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए अभी भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है.

 
---- समाप्त ----
(इनपुट- मोअज़म)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement