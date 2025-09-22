साइबर ठगों ने बीजेपी सांसद की पत्नी को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए 14 लाख रुपये

पूर्व मंत्री और कर्नाटक चिक्काबल्लापुर से बीजेपी सांसद डॉ. के. सुधाकर की पत्नी डॉ. प्रीति सुधाकर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं. ठगों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताकर उन्हें एक 'डिजिटल अरेस्ट' का झांसा दिया और उनसे 14 लाख रुपये ठग लिए.

आरोपियों ने उन्हें वीडियो कॉल पर धमकी दी, और दावा किया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल विदेशों में अवैध लेनदेन के लिए हुआ है. ठगी के बाद आरोपियों ने पैसे वापस देने का वादा किया, लेकिन पैसे मिलने के बाद गायब हो गए.

जालसाजों ने डॉ. प्रीति सुधाकर से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें धमकी दी. ठगों ने दावा किया कि उनके दस्तावेजों का उपयोग विदेशों में अवैध लेनदेन में किया गया है. उन्होंने आरबीआई नियमों के मुताबिक, 45 मिनट के अंदर पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन पैसे मिलते ही वे गायब हो गए.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई...

डॉ. प्रीति सुधाकर की शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत धोखाधड़ी वाले बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया. पुलिस ने कोर्ट के आदेश से सुनिश्चित किया कि पूरी रकम एक हफ्ते के भीतर डॉ. प्रीति सुधाकर को वापस मिल जाए.

पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए अभी भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है.

