पत्रकार पर भड़के राहुल गांधी, पूछा- आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? अमित मालवीय बोले- 'बिगड़ैल बच्चा'

सदन में जारी गतिरोध को लेकर सोमवार को संसद भवन कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा. इस दौरान कांग्रेस नेता भड़क उठे और एक रिपोर्टर से पूछ लिया कि आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना "बिगड़ैल बच्चा" करार दिया है.

राहुल और पत्रकार के सवाल-जवाब की 26 सेकंड की क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, "राहुल गांधी, बिगड़ैल बच्चा, संसद को बाधित करने वाले विपक्ष के बारे में सवाल पूछे जाने पर पत्रकार को चुप करा देते हैं.'' इस वीडियो पर अमित मालवीय ने यह भी लिखा कि सरकार ने विपक्षी दलों से चर्चा के लिए आने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दल नहीं आए. कांग्रेस और राहुल गांधी चर्चा में करने में अक्षम हैं, इसलिए कार्यवाही बाधित करते हैं.

Rahul Gandhi, the entitled brat, shoots the messenger when asked about opposition disrupting Parliament.



Government asked opposition parties to come for a discussion, but Congress among others, didn’t turn up. Congress and Rahul Gandhi are incapable of discussion, hence disrupt. pic.twitter.com/hrHcPTct51