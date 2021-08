कर्नाटक: कैबिनेट विस्तार के बाद CM ने अपने पास रखा फाइनेंस, जानें किसे कौन सा मिला मंत्रालय

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट में शामिल 29 मंत्रियों को उनका मंत्रालय सौंप दिया है. सीएम बोम्मई ने फाइनेंस मंत्रालय अपने पास रखा है जबकि अरागा जनेंद्र को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जहां सीएम ने वित्त, बेंगलुरु विकास और कैबिनेट मामलों के प्रमुख विभागों को अपने पास रखा है, वहीं, बीजेपी के कोर विधायकों को बोम्मई के मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान मिले हैं.

सरकार की अधिसूचना के अनुसार सुनील कुमार को ऊर्जा और बिजली विभाग दिया गया है. पहली बार मंत्री बने बी सी नागेश को प्राथमिक शिक्षा विभाग दिया गया है, जबकि आरागा ज्ञानेंद्र को गृह विभाग दिया गया है.केएस ईश्वरप्पा को ग्रामीण विकास और पंचायत राज विकास मंत्रालय दिया गया है. वहीं, बी श्रीरामुलु को परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है.

Portfolios allocation in Karnataka | CM Bommai keeps Finance, cabinet affairs, Bengaluru development & all un-allocated portfolios. KS Eshwarappa gets Rural Development & Panchayat Raj Development. R Ashoka gets Revenue (except Muzarai). B Sriramulu gets Transport & ST Welfare pic.twitter.com/9OYs5fhAu7