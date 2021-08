BJP नेता का ओवैसी की पार्टी पर तीखा वार, बोले- AIMIM कर्नाटक में तालिबान की तरह

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से भारत में इस नाम को लेकर जमकर चर्चा हो रही है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के महासचिव सीटी रवि ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तुलना तालिबान के साथ कर दी है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम कर्नाटक में तालिबान की तरह है.

कलबुर्गी नगर निगम चुनावों को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से पूछे गए सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि एआईएमआईएम कर्नाटक के तालिबान की तरह है. मुद्दा एक ही है. तालिबान का मुद्दा, एआईएमआईएम का मुद्दा और एसडीपीआई का मुद्दा सब एक ही है. कलबुर्गी में तालिबान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

