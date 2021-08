कर्नाटकः मैसूर में छात्रा से गैंगरेप, प्रेमी की पिटाई, आरोपी अभी भी फरार

कर्नाटक के मैसूर शहर में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके प्रेमी को पीटे जाने की खबर सामने आ रही है. खबरों के मुताबिक, पीड़िता मैसूर के एक निजी कॉलेज की छात्रा है. घटना मंगलवार की होने के बावजूद बुधवार को मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक दोनों शाम के करीब साढ़े सात बजे चामुंडी हिल्स से लौट रहे थे तभी आरोपियों ने छात्रा और उसके साथी को घेर लिया और उनसे पैसे की मांग की. जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उनमें से दो ने कथित तौर पर छात्रा के साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य ने छात्रा के साथी की पिटाई कर दी.

बताया जा रहा है कि आरोपी अभी भी लापता हैं, वहीं पीड़ितों को एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

उन्होंने कहा कि हमने एडीजीपी प्रताप रेड्डी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को मैसूर भेजा है. मैं कल मैसूर भी जा रहा हूं. हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.





