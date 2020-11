राहुल को ओबामा ने कहा 'नर्वस' तो नकवी ने कसा तंज, कांग्रेस MP ने किया अनफॉलो

भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है, जिसने बीजेपी को राहुल पर निशाना साधने का मौका दिया. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिराज सिंह ने भी राहुल को घेरा है. वहीं एक कांग्रेस सांसद ने तो बराक ओबामा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है.



केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी की बेवकूफियों के चर्चे अंतरराष्ट्रीय हो जाएं, तो इतना ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफी के चर्चे हर जुबान पर हैं और सबको मालूम है सबको खबर हो गई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतना ही कह सकते हैं और क्या कहें.



इनसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब राहुल गांधी को लेकर किसी और तरह की बहस की जरूरत नहीं है, जब बराक ओबामा जैसे बड़े नेता ने ये टिप्पणी की है. गिरिराज ने तंज कसा कि राहुल को जो सम्मान भारत में मिल रहा था, अब वो ग्लोबल हो गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा, गौरव भाटिया समेत अन्य कुछ नेता इस मसले पर ट्वीट कर राहुल गांधी पर तंज कस चुके हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

कांग्रेस में रोष!

बराक ओबामा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में भी रोष दिख रहा है. कांग्रेस सांसद एम. टैगोर ने बराक ओबामा को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है. उन्होंने लिखा कि मैं बराक ओबामा को 2009 से फॉलो कर रहा हूं लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है. उनके द्वारा किसी भी भारतीय नेता को लेकर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी.

I decided to unfollow @BarackObama whom i followed it from 2009 . Reason his judgment about Indian political leaders and words against them not acceptable by any true indian. Will you also unfollow him ? #BarackObama