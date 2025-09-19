scorecardresearch
 

Feedback

BJP ने विधानसभा उपचुनाव के लिए किया उम्मीदवार का ऐलान, CEC की बैठक में लगी नाम पर मुहर

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विधानसभा उपचुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है. उपचुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं, और पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है.

Advertisement
X
मेघालय की डंपा (सुरक्षित) विधानसभा सीट के लिए होना है उपचुनाव (Photo: ITG)
मेघालय की डंपा (सुरक्षित) विधानसभा सीट के लिए होना है उपचुनाव (Photo: ITG)

पूर्वोत्तर के मिजोरम में विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने हैं. विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन में फेरबदल किए थे.

सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था. अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. मिजोरम की डंपा (सुरक्षित) सीट के उपचुनाव में लालमिंगथांगा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डंपा सीट से लालमिंगथांगा की उम्मीदवारी का ऐलान किया है. प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डंपा सीट से उम्मीदवार के लिए लालमिंगथांगा के नाम पर मुहर लगा दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Political storm over Rahul Gandhis JNG statement, accusations of vote theft.
राहुल गांधी के Gen-Z वाले बयान पर बवाल, बढ़ा सियासी तनाव, देखें 
हल्ला बोल: संविधान बचाओ के नाम पर राहुल के Gen-Z बयान का मतलब क्या?  
Amit Shah in Bihar
प्रशांत किशोर क्या BJP के भूमिहार-ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा रहे हैं? इन तीन घटनाओं पर गौर करिए 
Prashant Kishor, Jagat Prakash Nadda
बिहार चुनावः NDA के लिए टेंशन बने प्रशांत किशोर, BJP ने बनाया ये काउंटर प्लान  
mamata nirmala nitish kumar
GST के जरिए एक साथ बिहार और बंगाल चुनाव साधने की ऐसे हुई कोशिश  

यह भी पढ़ें: गुटबाजी, कोर वोटर्स की नाराजगी... बेगूसराय का किला दुरुस्त करने खुद क्यों उतरे अमित शाह

इससे पहले, मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मिजोरम सरकार के पूर्व मंत्री आर लालथंगलियाना को अपना उम्मीदवार घोषित किया था. वहीं, कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने की कोशिश में जॉन रोटलुआंगलियाना को मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तेजस्वी यादव के पेन फेंकने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कहा- पहले खुद कर लें कलम का इस्तेमाल!

जॉन रोटलुआंगलियाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं. गौरतलब है कि मेघालय विधानसभा की डंपा सीट रिक्त चल रही है, जिसके लिए उपचुनाव होना है. हालांकि, उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है. बता दें कि पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य मेघालय में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) की सरकार है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement