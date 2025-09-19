BJP ने विधानसभा उपचुनाव के लिए किया उम्मीदवार का ऐलान, CEC की बैठक में लगी नाम पर मुहर

पूर्वोत्तर के मिजोरम में विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने हैं. विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन में फेरबदल किए थे.

सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था. अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने भी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. मिजोरम की डंपा (सुरक्षित) सीट के उपचुनाव में लालमिंगथांगा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डंपा सीट से लालमिंगथांगा की उम्मीदवारी का ऐलान किया है. प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डंपा सीट से उम्मीदवार के लिए लालमिंगथांगा के नाम पर मुहर लगा दी है.

इससे पहले, मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मिजोरम सरकार के पूर्व मंत्री आर लालथंगलियाना को अपना उम्मीदवार घोषित किया था. वहीं, कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने की कोशिश में जॉन रोटलुआंगलियाना को मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था.

जॉन रोटलुआंगलियाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं. गौरतलब है कि मेघालय विधानसभा की डंपा सीट रिक्त चल रही है, जिसके लिए उपचुनाव होना है. हालांकि, उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है. बता दें कि पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य मेघालय में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) की सरकार है.

