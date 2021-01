बर्ड फ्लू पर हरकत में सरकारें, शिवराज ने की मीटिंग, केंद्र ने जारी किए 12 हॉटस्पॉट के नाम

भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद कई राज्यों में हलचल मच गई है. पहले कोरोना का संकट और अब बर्ड फ्लू का कहर. मध्य प्रदेश में इसके सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में कौवे मर गए और उन्हें ये वायरस मिला है. अभी इसी संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है.



बर्ड फ्लू संकट को लेकर भारत में बड़े अपडेट –

- बर्ड फ्लू संकट को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में राज्य के चिकित्सा मंत्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं. भारत सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जो निर्देश भेजे गए हैं, उनको लेकर बैठक में मंथन हुआ. राज्य में अब पॉल्ट्री फॉर्म में पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे, इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार निर्देश जारी करेगी.

इन क्षेत्रों में बड़ा है संकट



- भारत सरकार के मुताबिक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नज़र रखी जा रही है. राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी अहम कदम उठाए जा रहे हैं.

- केंद्र सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक अभी राजस्थान (कौवा) के बारन, कोटा, झालावाड़ में, मध्य प्रदेश (कौवा) के मंदसौर, इंदौर, मालवा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, केरल के कोट्टायम, अल्लापूझा में सबसे अधिक बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है.

