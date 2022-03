Birbhum violence: अमित शाह से मुलाकात करेंगे TMC नेता, आज हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे पर ममता बनर्जी

टीएमसी नेता की हत्या के बाद बंगाल के बीरभूम में मंगलवार को हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके का आज दौरा करेंगी. उधर, टीएमसी नेताओं का एक गुट अमित शाह से मुलाकात करेगा. दरअसल, गृह मंत्रालय ने हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा था.

ममता बनर्जी कोलकाता से चॉपर से रामपुरहाट जाएंगी. रामपुरहाट में वे बागतुई का दौरा करेंगी. वे रामपुरहाट के अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी कर सकती हैं. उधर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बीरभूम हिंसा पर संज्ञान लिया है. महिला आयोग ने बंगाल के डीजीपी और बीरभूम के एसपी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

अधीर रंजन को पुलिस ने रोका



अधीर रंजन चौधरी को बीरभूम के बोलपुर में पुलिस ने रोका. अधीर रंजन रामपुरहाट में हिंसाग्रस्त इलाके में जा रहे थे. अधीर का दावा कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें रामपुरहाट जाने से रोक दिया गया.



गांव में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

रामपुरहाट में हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है. हिंसा ग्रस्त इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 मार्च को आदेश दिया था कि हिंसा वाले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.



CCTV cameras being installed in violence-affected area of Rampurhat, West Bengal where 8 people died after their houses were set ablaze.



