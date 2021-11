Bharat Gaurav Trains: टूरिज्म को बढ़ावा देने को चलाई जाएंगी 'भारत गौरव' ट्रेनें, रेल मंत्री ने किया ऐलान

Bharat Gaurav Trains: टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Minister Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को अहम ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि देश में 'भारत गौरव' ट्रेनें (Bharat Gaurav Trains) चलाई जाएंगी. इसका संचालन प्राइवेट और आईआरसीटीसी (IRCTC) दोनों द्वारा ही किया जाएगा. मालूम हो कि पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) लगातार अहम कदम उठा रहा है. हाल ही में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के लिए रेलवे ने रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की है.

रेलवे मंत्री वैष्णव ने कहा, ''हमने 'भारत गौरव' ट्रेनों के लिए 180 से अधिक ट्रेनों का आवंटन किया है और 3033 कोचों की पहचान की गई है. हम आज से ऐप्लिकेशन लेना शुरू करेंगे. हमें अच्छा रिस्पोंस मिला है. शेयर होल्डर्स ट्रेन को चलाएंगे और रेलवे रखरखाव, पार्किंग और अन्य सुविधाओं में मदद करेगा.'' उन्होंने आगे कहा, ''यह पूरी तरह से नया सेगमेंट है. यह कोई रेग्युलर ट्रेन सर्विस नहीं है. 'भारत गौरव' ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसके कई पहलू हैं.''

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ''कोई भी, टूर ऑपरेटर आदि, ट्रेनों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें लीज पर ले सकते हैं और उसे चला सकते हैं. टूर ऑपरेटर किराया तय करेंगे.'' रेल मंत्री ने यह भी कहा कि 'भारत गौरव' ट्रेनें देश की संस्कृति, विरासत को दर्शाने वाली थीम पर आधारित होंगी.

We've allocated over 180 trains for ‘Bharat Gaurav’ trains & 3033 coaches identified. We'll start taking applications from today. We've received good response. Stakeholders will modify & run the train & Railways will help in maintenance, parking & other facilities: Railways Min pic.twitter.com/Hpw90xnzu3