CM ममता बनर्जी पहुंचीं सौरव गांगुली के घर, BCCI प्रमुख को दी बर्थडे की बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली को 49वें जन्मदिन की बधाई देने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गुरुवार को उनके आवास पर गईं. मुख्यमंत्री की ओर से इस खास दिन पर बेहतरीन कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रमुख को शुभकामनाएं दी गईं.

यूं तो मुख्यमंत्री ममता हर साल दादा यानी सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई भेजती हैं लेकिन यह पहली बार है जब वह बीसीसीआई प्रमुख के घर गईं और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. दोनों के बीच करीब एक घंटे की मुलाकात हुई.

हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विधानसभा चुनाव से पहले गांगुली को पार्टी में शामिल करने को लेकर बहुत कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इस बीच जब सौरव गांगुली को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो ममता हर समय उनके साथ खड़ी रहीं.

जन्मदिन के अवसर पर ममता ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ करीब 45 मिनट बिताए. हालांकि करीब एक घंटे तक चली बैठक में किन चीजों पर बात हुई इसका खुलासा किसी ने नहीं किया.

Mamata Banerjee visits Sourav Ganguly's residence. It's Sourav's birthday today. This is the first time mamata visiting Sourav's residence. pic.twitter.com/8HKHfvdskE