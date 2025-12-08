scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अफवाहें फैलाना बंद करें...', हुमायूं कबीर से गठबंधन के दावे को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने नकारा

पश्चिम बंगाल के निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा AIMIM से गठबंधन के दावे पर पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है. AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने स्पष्ट कहा कि ओवैसी किसी "तोड़ने की मानसिकता" वाले व्यक्ति के साथ नहीं जाएंगे. बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के शिलान्यास और कबीर की राजनीतिक सक्रियता ने मुर्शिदाबाद में तनाव और बढ़ा दिया है.

Advertisement
X
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की रेप्लिका की नींव रखी है. (Photo- ITG)
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की रेप्लिका की नींव रखी है. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया तनाव उस समय पैदा हो गया जब निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी में है. हालांकि, अब AIMIM ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी "तोड़ने की मानसिकता रखने वाले" लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे.

AIMIM प्रवक्ता वकार ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर सुवेंदु अधिकारी की कोर टीम के सदस्य हैं और उनके द्वारा यह दावा केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा, "जो लोग पैसे और तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं, उनके साथ AIMIM कोई समझौता नहीं करेगी. जो अफवाह फैला रहे हैं कि AIMIM उनसे हाथ मिलाएगी, यह बिल्कुल असंभव है."

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कबीर ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे का शिलान्यास किया था. यह कार्यक्रम बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन आयोजित किया गया, जिससे क्षेत्र में पहले से मौजूद साम्प्रदायिक तनाव और बढ़ गया. मुर्शिदाबाद संवेदनशील जिला माना जाता है, जहां लगभग 67% मुस्लिम आबादी है. हाल ही में वक्फ बिल के खिलाफ हुई हिंसा में कई लोगों की जान भी गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Babri Masjid
मुर्शिदाबाद में मस्जिद के बाद हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की तैयारी, हिंदू संगठनों का विरोध 
tmc mla humayun kabir babri masjid
बंगाल में आज रखी जाएगी बाबरी-स्टाइल मस्जिद की नींव... कार्यक्रम से पहले RAF-BSF तैनात 
humayun kabir mamata banerjee
बंगाल में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद मुहिम ममता बनर्जी को डरा क्यों रही है? 
West Bengal SIR: CM ममता के विरोध से बदलेगा चुनावी खेल? 
बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद: Humayun Kabir vs BJP 
Advertisement

शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे. आयोजन स्थल पर लगभग 3,000 स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई ताकि NH-12 पर कोई बाधा न आए. बताया गया कि 40,000 मेहमानों और 20,000 स्थानीय लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया, जिसके लिए सात कैटरिंग एजेंसियों को नियुक्त किया गया. सिर्फ भोजन पर करीब 30 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि पूरे कार्यक्रम का बजट 70 लाख रुपये से अधिक था.

कबीर ने दावा किया था कि AIMIM के साथ गठबंधन बनकर बंगाल की राजनीति में "तीसरा विकल्प" तैयार होगा जो बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनौती पेश करेगा, लेकिन AIMIM के इनकार के बाद उनका यह दावा राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गया है.

विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी-स्टाइल ढांचे के शिलान्यास और गठबंधन विवाद ने बंगाल की राजनीति में आगामी चुनावों से पहले नया तनाव पैदा कर दिया है, जिसके असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement