असम-मेघालय सीमा विवाद: दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फिर की बैठक, लगातार चर्चा पर जोर

असम (Assam) और मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद से इतर शुक्रवार को असम और मेघालय (Meghalaya) के मुख्यमंत्रियों ने अपने सीमा विवाद को लेकर एक बैठक की. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मुलाकात की.



हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा कि उम्मीद है कि इस बातचीत के जरिए मेघालय-असम के बीच कॉमन एजेंडा बने और दोनों राज्य साथ में मिलकर आगे बढ़ें. गुवाहाटी के असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में शुक्रवार को दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई. इससे पहले भी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 23 जुलाई को भी राज्य के सीमा विवाद को निपटाने के लिए मीटिंग हुई थी.



Hopeful that after this meeting we will be able to come out with a common agenda of strengthening the long standing friendship between Assam & Meghalaya and continue contributing to the development of India.



Many senior ministers of both sides, CS & senior officials joined.