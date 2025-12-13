असम में अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन... आठ बांग्लादेशियों को वापस भेजा

असम में अवैध प्रवासियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य से आठ अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश की सीमा पार भेजा गया है. असम में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए सीमा पार भेजा गया.

एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना और नागरिकता एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. अधिकारियों के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है और हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है.

राज्य सरकार की यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों के मामले में राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की निगरानी लगातार जारी रहेगी. नियमों का पालन करने वाले लोगों को ही राज्य में रहने की अनुमति दी जाएगी.

विशेष रूप से यह ध्यान दिया जा रहा है कि अवैध एंट्री और फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य में रह रहे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें बॉर्डर पार भेजा जाए. इस प्रकार, असम में अवैध प्रवासियों के प्रति सख्ती बरतने और उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पिछले महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि भविष्य में कार्रवाई जारी रहेगी.

