scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

असम में अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन... आठ बांग्लादेशियों को वापस भेजा

असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य से आठ अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है. बीते कुछ महीनों में कई अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा गया है.

Advertisement
X
पुलिस व प्रशासन ने लिया एक्शन. (Photo: Representational)
पुलिस व प्रशासन ने लिया एक्शन. (Photo: Representational)

असम में अवैध प्रवासियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य से आठ अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश की सीमा पार भेजा गया है. असम में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए सीमा पार भेजा गया.

एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मकसद राज्य में अवैध प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना और नागरिकता एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. अधिकारियों के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है और हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली से Ground Report: पाक–बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, पूरे इलाके से संदिग्ध रातों-रात गायब, 52 हजार फर्जी सर्टिफिकेट बने

सम्बंधित ख़बरें

योगी सरकार के एक्शन से घुसपैठियों में कैसे मचा हड़कंप, देखें शंखनाद 
UP में घुसपैठियों की पहचान करने में क्या सफल होगी योगी सरकार? देखें दंगल 
Rohingya Bengali identification and concerns about infiltrators in India.
घुसपैठियों को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव? 
yogi
UP में घुसपैठियों की नो-एंट्री! SIR में पकड़े गए रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की बनेगी 'निगेटिव प्रोफाइल' 
देहरादून में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला. (Photo: Representational )
देहरादून से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, कोरोना के दौरान अवैध रूप से आई थी भारत 

राज्य सरकार की यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों के मामले में राज्य प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की निगरानी लगातार जारी रहेगी. नियमों का पालन करने वाले लोगों को ही राज्य में रहने की अनुमति दी जाएगी.

Advertisement

विशेष रूप से यह ध्यान दिया जा रहा है कि अवैध एंट्री और फर्जी दस्तावेजों के जरिए राज्य में रह रहे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें बॉर्डर पार भेजा जाए. इस प्रकार, असम में अवैध प्रवासियों के प्रति सख्ती बरतने और उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पिछले महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि भविष्य में कार्रवाई जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement