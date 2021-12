ओवैसी ने किया आधार से वोटर कार्ड जोड़ने का विरोध, बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ

केंद्र सरकार ने लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसपर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने आपत्ति दर्ज कराई है. ओवैसी ने इसे नागरिकों की सुरक्षा और निजता से जोड़ा है. हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नोटिस देकर नए इलेक्शन लॉ (संशोधन) बिल 2021 का विरोध किया है. बता दें कि यह बिल आज लोकसभा में पेश होना है.

New Election Laws (Amendment), Bill 2021 के मुताबिक, इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है. कहा जा रहा है कि इससे दो वोटर आईडी कार्ड रखने जैसे फर्जीवाड़े नहीं हो सकेंगे.

Submitted notice to oppose Election Laws (Amendment), Bill 2021 which proposes to link AADHAAR to electoral roll enrolment. pic.twitter.com/dSEq7jhQKA