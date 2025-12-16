Exclusive: लूथरा ब्रदर्स के नाइटक्लब को चार दिन में मिला था ट्रेड लाइसेंस? सरपंच-सचिव के रोल पर उठे सवाल

गोवा में लूथरा ब्रदर्स के क्लब में छह दिसंबर को आग लगने की घटना ने पूरे देश को हिला द‍िया था. अब आजतक की एक्सक्लूसिव पड़ताल में उसी बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब से जुड़ा ट्रेड लाइसेंस सामने आया है, जिसने अर्पोरा पंचायत की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दस्तावेजों के मुताबिक, लुथरा ब्रदर्स की ओर से आवेदन दिए जाने के महज चार दिन के भीतर ही पंचायत ने ट्रेड लाइसेंस जारी कर दिया.

आमतौर पर किसी भी नाइटक्लब या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ट्रेड लाइसेंस तभी मिलता है, जब फायर, पुलिस, प्रदूषण समेत सभी संबंधित विभागों से NOC और परमिट हासिल कर लिए जाते हैं. लेकिन इस मामले में बिना सभी जरूरी मंजूरियों के ही पंचायत ने रिकॉर्ड समय में लाइसेंस जारी कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रक्रिया में पहले प्रोविजनल यानी अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही फुल ट्रेड लाइसेंस जारी होता है. हैरानी की बात यह है कि लुथरा ब्रदर्स को सीधे फुल-फ्लेज्ड ट्रेड लाइसेंस दे दिया गया, जबकि प्रोविजनल लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब अर्पोरा पंचायत के सदस्य, सरपंच और पंचायत सचिव की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लाइसेंस जारी करने में नियमों को ताक पर रखकर किसी तरह की खास मेहरबानी की गई.

लुथरा ब्रदर्स ग‍िरफ्तार

आजतक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि इस मामले में प्रक्रिया से हटकर जल्दबाजी दिखाई गई है. अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित एजेंसियां इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जांच कब और कैसे शुरू करती हैं, और क्या पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं. फिलहाल खबर लिखे जाने तक लूथरा ब्रदर्स की ग‍िरफ्तारी की पुष्टि‍ हो चुकी है. इन दोनों भाईयों को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था. फ्लाइट से उतरते ही उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. अब मामले की जांच तमाम दूसरे पहलुओं से भी की जाएगी.



उस रात क्या हुआ था

छह दिसंबर 2025 की रात लगभग 11:45 बजे गोवा के अरपोरा स्थित मशहूर नाइटक्लब Birch by Romeo Lane में भयावह अग्निकांड हुआ था. इस क्लब में रात को आयोजन और मौज मस्ती चल रही थी और करीब 100 से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे. शुरुआती जांच के अनुसार डांस फ्लोर के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी और आग लगाने वाली जैसी चीजें फैल गईं, देखते ही देखते यहां आग फैलने लगी. इसके अलावा क्लब की सजावट में ज्यादा ज्वलनशील सामग्री जैसे सूखे पत्ते और लकड़ी इस्तेमाल हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई.

