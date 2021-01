आर्मी चीफ बोले- आतंक को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान, चीन सीमा पर चुनौती का सेना ने किया सामना

सेना दिवस के मौके पर शुक्रवार को आर्मी चीफ एमएम. नरवणे ने देश को संबोधित किया. इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका कड़ा जवाब दिया गया. गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.

सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे ने अपने संबोधन में कहा कि चीन के साथ अभी तक आठ दौर की बातचीत हो चुकी है, मुश्किल चुनौतियों के बाद भी जवानों ने हालात का सामना किया है. यहां सेना प्रमुख बोले कि वो देश को भरोसा दिलाते हैं कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं.

We are committed to finding the resolution of our disputes through discussions and political efforts but no one should commit the mistake of testing our patience: Indian Army Chief General MM Naravane https://t.co/2m9cbe3nTJ