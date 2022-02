बंगाल: निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बीजेपी नेता की खुलेआम धमकी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी बनाम बीजेपी की जंग जारी है. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं. अब एक बार फिर चुनावी मौसम है, 27 फरवरी को 108 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, ऐसे में दोनों बीजेपी और टीएमसी ने पूरी तैयारी कर रखी है.

इस बीच सोशल मीडिया पर बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह का एक विवादित बयान वायरल हो गया है. वे कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. वे कहते हैं कि अगर एक बार फिर राजनीतिक हिंसा होती है, हम चुप नहीं बैठेंगे, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. अगर एक भी बूथ पर टैंपरिंग की कोशिश की गई, तो वहां के पीठासीन अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. मैं वहां मौजूद सभी मशीन तोड़ दूंगा. अर्जुन सिंह ने धमकी वाले लहजे में यहां तक कह दिया कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा.

#WATCH| WB: BJP state vice-president Arjun Singh on being asked if post-poll (local) tensions occur again, said, "'eent ka jawab patthar se denge', if booth meddling takes place at even one location, then presiding officer should pray for his job, I'll break every booth machine." pic.twitter.com/vbBj9ApiV2