पी चिदंबरम के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, क्या दूसरे बड़े देशों की नहीं गिरी GDP?

केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को जारी किए गए जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है.

उन्होंने चिदंबरम पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आइसोलेटेड द्वीप है? कोरोना महामारी के संकट के दौरान क्या विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है. आपको पता नहीं है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके में क्रमश: 8.2 फीसदी, 4.9 फीसदी, 8.9 फीसदी और 9.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

अनुराग ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि, लगातार सुधारों और मजबूत बुनियादी बातों ने सुनिश्चित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत में 24.4% के संकुचन से वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

Dear Sh P Chidambaram ji, Is the Indian economy an island in isolation; have other major economies not faced a GDP contraction? France,Germany,Italy,UK contracted by 8.2%,4.9%,8.9% & 9.9% Canada, Russia, South Africa, USA too have seen GDP contraction in the past year. 1/n

अनुराग ने कहा कि आप भारतीय उद्यमियों, छोटे व्यवसायों, व्यापारियों और एमएसएमई के खुद के रिवाइवल पर संदेह जताते हैं. जबकि कई इंटरनेशनल एजेंसियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को वित्त वर्ष 2021-22 में 12.5% ​​​​बढ़ने का अनुमान लगाया है, जिससे हम अनुमानित दोहरे अंकों की विकास दर वाली एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गए हैं. अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप निराशा और बुरे दिन की भविष्यवाणी से गियर शिफ्ट करें. लॉकडाउन से लोगों की जान बची है और धीरे-धीरे अनलॉकिंग से सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं.

While you doubt the resilience of Indian entrepreneurs, small businesses, traders and MSMEs to revive themselves;



various international agencies project India to grow by 12.5% in FY 2021-22 making us the ONLY major economy to have a projected double digit growth.