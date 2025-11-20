अमृतसर: जेल से जमानत पर रिहा गैंगस्टर हरजिंदर एनकाउंटर में ढेर, ISI से संबंध का खुलासा

अमृतसर पुलिस ने हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है. पुलिस ने उसके पास से दो पिस्टल भी बरामद की हैं और बताया कि जांच में उसका विदेश में बैठे गैंगस्टरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से गहरा संबंध मिला है. उस पर अमृतसर व पठानकोट में हत्या, हथियार और एनडीपीएस एक्ट समेत लगभग पांच गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.

और पढ़ें

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुठभेड़ के दौरान हरजिंदर घायल हो गया था. उसे तुरंत गुरु नानक देव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ में पुलिस ने उसके पास से दो पिस्टल बरामद की हैं. उसका साथी सनी (अटारी का रहने वाला), जो मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठा था, मौके से फरार हो गया. सनी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं.

पाकिस्तानी एजेंसी से संबंध

पुलिस कमिश्नर ने खुलासा किया कि हरजिंदर सिंह का विदेश में बैठे गैंगस्टरों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से गहरा संबंध था. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप मंगवाई जाती थी. उसी तरह हैरी भी अपने नेटवर्क की मदद से देश-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था.

Advertisement

जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी वर्चुअल नंबर, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और अन्य तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल कर अपने नेटवर्क को संचालित करता था.

पुलिस के सामने नया चैलेंज

भुल्लर ने कहा, 'आज के दौर में अपराधी तेजी से तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं. ये हमारे लिए नया चैलेंज है. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्द ही सभी कड़ियों का खुलासा होने की उम्मीद है.'

जेल से बाहर आते ही फिर सक्रिय हो जाता था गैंग

जांच में पता चला है कि हरजिंदर सिंह जैसे अपराधी जेल से जमानत पर छूटते ही तुरंत अपने पुराने गैंग सदस्यों और विदेशी संपर्कों से जुड़ जाते थे. पुलिस ने उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डिटेल और सभी आपराधिक फाइलें फिर से खोल दी हैं. कई नई कड़ियां जुड़ रही हैं और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

पिछले कुछ वक्त में अमृतसर में हुई कई आपराधिक वारदातों में भी हरजिंदर की संलिप्तता की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि बरामद हथियारों का स्रोत भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने की प्रबल संभावना है.

अधिकारी ने आगे बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और फरार आरोपी सनी की तलाश तेज कर दी है.

---- समाप्त ----