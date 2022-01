पीएम सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में केंद्र, अमित शाह ने जांच के लिए किया तीन सदस्यीय टीम का गठन

गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में पीएम की यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है. टीम को जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

जानकारी के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना (सचिव सुरक्षा- कैबिनेट सचिवालय) करेंगे और इसमें बलबीर सिंह (संयुक्त निदेशक, आईबी) और एस सुरेश (आईजी, एसपीजी) शामिल होंगे.



इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद ट्वीट कर कहा था कि गृह मंत्रालय ने पंजाब में पीएम मोदी के सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी.



The Ministry of Home Affairs has sought a detailed report on today’s security breach in Punjab. Such dereliction of security procedure in the Prime Minister’s visit is totally unacceptable and accountability will be fixed.