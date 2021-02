दिशा रवि के सपोर्ट में एक और अमेरिकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बोलीं- खामोश नहीं करा सकते

टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में दुनियाभर में आवाज उठ रही है. पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बाद अमेरिका की क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट अलेक्जेंड्रिया विलासेनोर ने आवाज उठाई है. अलेक्जेंड्रिया विलासेनोर ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना मानवाधिकार है और इस तरह गिरफ्तार करके किसी को खामोश नहीं कराया जा सकता है.

अलेक्जेंड्रिया विलासेनोर ने ट्वीट किया, 'मैं दिशा रवि को जानती हूं. वह एक अद्भुत एक्टिविस्ट हैं और कमाल की इंसान हैं. शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबका अधिकार है और किसी को इस तरह चुप नहीं कराया जा सकता है. प्लीज दिशा रवि के समर्थन में खड़े हों.'

I know Disha Ravi and she is an amazing activist and awesome human! The right to peaceful protest is a human right and we will not be silenced.

Please join me in supporting Disha #StandWithDishaRavi