'ये साठगांठ नहीं है तो और क्या...' मायावती के तीखे तेवर और बीजेपी की तारीफ पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांशीराम को सांसद बनाने में नेताजी का सहयोग रहा था. सपा पर मायावती की तीखे तेवरों पर पटलवार करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अगर वह जुल्म करने वालों का आभार कर रही हैं तो मैं क्या कहूं, ये साठगांठ नहीं है तो क्या है.

अखिलेश यादव ने मायावती को घेरा. (photo: ITG)
समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी प्रमुख द्वारा लखनऊ रैली में दिए बयान पर निशाना साधा. अखिलेश ने कहा कि कांशीराम जी इटावा से सांसद बनाने में नेताजी का सहयोग रहा है, उस वक्त सपा और बसपा ने साम्प्रदायिक राजनीति का मिलकर मुकाबला किया था. अखिलेश ने मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर सवाल उठाए और कहा कि इन लोगों की अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है.

सपा प्रमुख ने मायावती के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नेताजी, राम मनोहर लोहिया और सपा का हमेशा से ये संघर्ष रहा है कि पिछड़े वर्ग को सम्मान के साथ-साथ राजनीतिक हैसियत कैसे दी जाए.

अंदरूनी साठगांठ जारी है: अखिलेश

उन्होंने कहा, 'कांशीराम जी को सांसद बनाने में नेताजी का सहयोग रहा, खासकर इटावा से सांसद बनवाने में. उस समय सपा और बसपा ने साम्प्रदायिक राजनीति का मिलकर मुकाबला किया था.' हालांकि, मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर सपा नेता ने सवाल उठाया और कहा, 'इसका मतलब साफ है कि अंदरूनी साठगांठ अभी भी जारी है. अगर वह जुल्म करने वालों की आभारी हैं तो क्या कहूं मैं.'

अखिलेश ने दावा किया कि मायावती के अलावा उनकी प्रतिमा हमने लगवाई और उसके रखरखाव के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को निर्देश दिए गए थे.

उन्होंने कहा, 'एक दिन मैंने देखा कि वहां के खजूर के पेड़ सूख गए और कई पेड़ खराब हो गए. हमने उन्हें हटाकर बेहतर पेड़ लगाए. क्रोएशिया से लाए गए पेड़ लगाए गए जो पत्तियां गिरने के बाद भी फूलों से सजे रहते हैं.' लेकिन उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर बीजेपी ने सही रखरखाव किया होता, तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता. ये कौन-सा रखरखाव है जो बीजेपी कर रही है? इसे भी बीच में छोड़ दें, कोई बड़ी बात नहीं.'

BJP पर साधा निशाना

सपा सांसद ने बीजेपी पर झूठे मुकदमों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, 'बीजेपी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है.' इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क में सांसदों और अन्य नेताओं के नाम हटाने की बात कही.

उन्होंने कहा, 'वहां के सांसद और जिनके भी नाम लिखे हैं, सब हटा दिए जाएंगे.' साथ ही यूपी के थानों और पोस्टिंग में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, 'मैं डेटा गलत दे रहा हूं, ऐसा कहते हैं. फिर वह अपनी बात कहां ले जाए?'

बरेली की घटना पर बोलते हुए सपा नेता ने कहा, 'न केवल डेलिगेशन को रोका गया, बल्कि मुझे बरेली जाने से भी रोका गया. मेरे ऑफिस और राजनीतिक लोग जानते हैं कि सरकार ने प्रयास किया कि मैं बरेली और रामपुर न पहुंचूं. कई बार बातचीत के बाद रास्ता निकला.'

'बरेली में जो हुआ वो प्रशासन की नाकामी'

उन्होंने प्रशासन को दोषी ठहराते हुए कहा, 'बरेली में जो हुआ, वह प्रशासन की नाकामी है. अगर लखनऊ में घटना हो और तीन लोग मर जाएं, तो पुलिस क्या कर रही है?'

उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने जानकर बरेली घटना कराई, जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिले. मैंने अधिकारियों से कहा अगर इतना शौक है राजनीतिक होने का तो चुनाव लड़ लो. ये बरेली की घटना कानपुर की घटना छुपाने के लिए. बारावफात में सेवा हो रही थी कानपुर में, लेकिन प्रशासन को ये बात बदलनी थी.

अखिलेश ने कहा कि बड़े अधिकारियों में झगड़ा है. सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये किया. बरेली में बुलडोजर चल रहा है, एक लोकपाल ने 100 करोड़ कमा लिए, सोचिए अधिकारियों ने कितना कमा लिया. बरेली में जो बुडोजर चल रहा है यह देख कर चल रहा है कि गरीब ,मुस्लिम या सपा का कौन है. बीजेपी के लोगों की इलीगल इमारतों की सूची है, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा.

TOPICS:

