Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक श्रेणी (Severe Category) में पहुंच चुका है. सफर के आंकड़ों के मुताबिक, आज (शनिवार) यानी 13 नवंबर को दिल्ली के कुछ स्थानों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 499 तक पहुंच गया है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एक्यूआई खतरनाक स्तर पर बना हुआ है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली का औसतन AQI भी 400 से ज्यादा है. वहीं, नोएडा में तो इसका स्तर 700 के पार जा पहुंचा है. सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार नहीं दिख रहा है.

Thick layer of smog, haze engulfs Delhi as air quality deteriorates to 'severe category', current AQI (Air Quality Index) stands at 476 Visuals from Lodhi Garden pic.twitter.com/CCmEW7wCZF

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सुबह 10 बजे दिल्ली का ओवर ऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 409 रिकॉर्ड किया है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर साल एक नवंबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में लोगों को बेहद दूषित हवा में सांस लेनी पड़ती है.

Delhi | Air quality dips in the national capital as the overall Air Quality Index (AQI) stands at 499 (Severe category). pic.twitter.com/aWp91VIEMM