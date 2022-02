कर्नाटक: 300 फीट नीचे जा गिरा युवक, एयर फोर्स ने किया सफल रेस्क्यू, सामने आया Video

कर्नाटक के नंदी हिल पर उस समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई जब 19 वर्षीय युवक पहाड़ से 300 फीट नीचे जा गिरा. गिरने के बाद वो युवक कहीं बीच में फंस गया और खाई में नहीं गिरा. जान तो बच गई लेकिन रेस्क्यू के लिए उस युवक ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा. पुलिस वहां पहुंचकर भी उस युवक की कोई मदद नहीं कर पाई और सीधे एयर फोर्स से बात की गई.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयर फोर्स M17 हेलीकॉप्टर से उस युवक का सफल रेस्क्यू कर रही है. वायुसेना के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग मिला और उन्हीं की वजह से समय रहते उस युवक को ट्रेस किया जा सका. लेकिन जिस जगह पर वो युवक फंसा था, हेलीकॉप्टर की वहां लैंडिंग काफी मुश्किल थी. इस वजह से एयर फोर्स ने तब Mi-17 के फ्लाइट गनर को चरखी के जरिए ट्रेकर के पास तक पहुंचाया और फ्लाइट रनर ने समय रहते उस युवक ऊपर उठा लिया. इसके बाद एयरफोर्स ने तुरंत येलहंका के लिए उड़ान भरी और युवक को एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया.

