कोरोना वैक्सीन पर ओवैसी की PM मोदी को सलाह, जेनरिक निर्माताओं को दें लाइसेंस

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने रविवार को दो कोविड-19 टीकों (वैक्सीन) के इमरजेंसी इस्तेमाल की फाइनल मंजूरी दे दी. ऐसे में AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर फार्मा कंपनियों को दरकिनार कर, जेनरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की सलाह दी है. ओवैसी ने ऐसा करने के लिए पेटेंट एक्ट की धारा 92 का उपयोग करने का सुझाव दिया.



पीएम को ओवैसी की सलाह

AIMIM चीफ ने अपने ट्वीट में कहा, 'दुनिया के धनी देशों ने जिनकी आबादी दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 14% है, उन्होंने 53% वैक्सीन खरीद ली है. इसका मतलब मौजूदा सप्लाई भारत की जरूरतों को पूरा नहीं सकती. इसलिए धारा 92 का उपयोग कर जेनरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जाए. ये धारा राष्ट्रीय आपात और महामारी के समय के लिए ही है.' गौरतलब है कि ओवैसी का बयान ऐसे समय आया है, जब वैक्सीन के पेटेंट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

| @PMOIndia if India has to ensure vaccines for all, then we've to procure more vaccines & at a cheaper cost. Pharma Cos are unlikely to agree. S.92 of Patents Act gives Central govt the power to bypass them & issue compulsory licenses to generic manufacturers. Use it. Act NOW https://t.co/XP8evqQu3i pic.twitter.com/B5NKAw0YEo