भारत ने बढ़ाई ताकत, DRDO ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से ओडिशा तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है. इस दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कहा कि लगातार छह रॉकेट छोड़े गए और परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली.

डीआरडीओ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया, 'डीआरडीओ के जरिए विकसित पिनाका रॉकेट प्रणाली का बुधवार को ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया.'

