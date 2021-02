बजट में कौन सा सेक्टर रहा बिगेस्ट गेनर और बिगेस्ट लूजर? सुनें 'आज का दिन'

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश किया. यह नए दशक का पहला बजट है. वित्त मंत्री ने आत्‍मनिर्भर भारत का विजन पेश करते हुए कहा कि यह असल में 130 करोड़ भारतीयों का बजट है, जिन्‍हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है. बजट से कॉरपोरेट सेक्टर खुश है, शेयर बाज़ार भी बमबम नज़र आया, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ कुछ ख़ास लगा नहीं. इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ. टैक्स के मामले में सिर्फ ये प्रमुख ऐलान दिख रहा है कि 75 साल या उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. यह भी सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है. कुल मिलाकर मिडिल क्लास आस लगाए रहा और उम्मीद करते करते वित्त मंत्री का भाषण खत्म हो गया. तो जो घोषणाएं हुईं वे मिडिल क्लास को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी? इस बजट के बिगेस्ट गेनर कौन से सेक्टरर्स रहे और बिगेस्ट लूज़र कौन सा क्षेत्र रहा?

किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच दो महीने के बाद भी तकरार जस का तस है। जस का तस क्या कहें, उसमें और कड़वाहटें ही आयीं हैं। था एक वक्त जब बातचीत के तारीख़ें मुकर्रर हुआ करती थीं, मगर अब वो बातें कहीं पीछे छूट गई हैं। चाहें 26 जनवरी के दिन का घटनाक्रम हो या फिर उसके बाद पुलिस और किसानों में हुई झड़प. इन सब ने तनाव को और हवा दी है. लिहाज़ा, एक तरफ पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई है तो उधर, किसानों ने ऐलान किया है कि वे 6 फरवरी को पूरे देश में तीन घण्टे के लिये चक्का जाम करेंगे. ऐसे में, क्या है पुलिस की तैयारी और किसानों के खेमें में कैसा माहौल है?

26 जनवरी के बाद किसान आंदोलन के प्रति सरकार कुछ सख्ती बरतती नज़र आ रही है. दिल्ली की सीमा से सटे कई इलाकों में पिछले दो-तीन दिनों से इंटरनेट सेवा तो ठप है ही, सरकार की नज़र सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है. इसी क्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कल 250 ट्विटर अकाउंट्स को withhold कर दिया गया. बताया गया कि ये अकाउंट्स किसान आंदोलन को लेकर अफवाह फैला रहे थे. हालाँकि बाद में इन सभी एकाउंट्स के ऊपर लगाई गई पाबंदी को ट्विटर ने हटा भी दिया. तो आख़िर क्यों ब्लॉक किए गए थे ये अकाउंट और जब ब्लॉक किए ही गए तो फिर दोबारा एक्टिवेट कैसे हुए?

मुंबई की BEST बसें आपने देखी ही होंगी. Best बसें यानी Brihanmumbai Electricity Supply and Transport की बसें. हां हां वही लाल रंग की बस. मुंबई गए होंगे तो सड़कों पर इसे देखा ही होगा और नहीं गए तो फ़िल्मों में तो ज़रूर ही इसे देखा होगा. ये बसें आज भी मुम्बइकर्स को रोज़ सफ़र कराती है. इतना ही नहीं ये पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को एक दिन में सफर कराने वाली बस फैसिलिटी है. लेकिन Best अपने यात्रियों की भूलने की आदत से परेशान है. लोग अक्सर अपना क़ीमती सामान, जिसमें ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स हैं. बसों में ग़लती से छोड़ कर चले जाते हैं. और अब इसी के चलते Best ने ये ऐलान किया है कि वो इन फ़ोन्स का ऑक्शन करेगी। तो BEST ने आखिर क्यों फ़ोन्स के ऑक्शन्स का फैसला लिया और कितने सारे फ़ोन्स आखिर BEST के पास जो जमा हो गए हैं और उसके रख रखाव को लेकर क्या करता है BEST?

