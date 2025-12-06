Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इंडिगो संचालन संकट गहराते ही कई उड़ानें रद्द हुईं और कई रूटों पर क्षमता घटने से टिकट दरें अचानक बढ़ गईं. आज इंडिगो की 800 फ्लाइट्स कैंसल हुईं. इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नज़र बनाए हुए हैं. इस बीच, रुपये में जारी गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया अपना स्तर खुद तय करेगा. 6 दिसंबर को ‘ब्लैक डे’ बताते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के बयान पर हमला बोला है. यूरोपीय संघ और G7 देश रूस के खिलाफ तेल व्यापार पर सख्त कदम की तैयारी कर रहे हैं. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

500 KM तक का टिकट 7500 में... फ्लाइट संकट के बीच सरकार ने एयरलाइंस के मनमाने किराए पर लगाया ब्रेक

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है.

इंडिगो संकट पर PM मोदी की नजर, सरकार की सख्ती पर कंपनी ने मांगी 10 दिन की मोहलत

इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.

Rupees vs Dollar: 'रुपया अपना लेवल खुद... ' निर्मला सीतारमण ने रुपये में गिरावट पर क्‍या कहा?

रुपये में गिरावट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान बात की है. उन्‍होंने कहा कि मैं बहुत सी चीजों पर बात करना चाहती हूं, लेकिन ये संवेदनशील मसले हैं. रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा.

प्रधानमंत्री के 'घाव भरने' वाले बयान पर ओवैसी ने खड़े किए सवाल, 6 दिसंबर को बताया - काला दिन

असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को ‘ब्लैक डे’ बताते हुए कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद पुलिस की मौजूदगी में गिराई गई और यह क़ानून के शासन का सीधा उल्लंघन था. ओवैसी ने प्रधानमंत्री के “500 साल पुराने घाव भरने” वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली चोट संविधान को पहुंची थी.

क्विंटन डिकॉक ने वाइजैग में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी... एडम गिलक्रिस्ट पीछे छूटे, सनथ जयसूर्या की बराबरी की

भारतीय टीम के खिलाफ डिकॉक ने विशाखापत्तन वनडे मैच में शतकीय पारी खेली. डिकॉक शुरुआती दो मैचों में नहीं चल पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में उनका बल्ला जमकर बोला. डिकॉक ने शतक ठोककर रिकॉर्ड्स की बरसात की.

हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक... इंडिगो संकट के बीच सरकार सख्त, सभी रूटों पर लागू किया फेयर कैप

इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है.

समंदर का रास्ता होगा ब्लॉक! ऑयल ट्रेड पर पुतिन के खिलाफ आर-पार के मूड में EU और G7 के देश

यूरोपीय संघ और जी 7 देश मिलकर रूसी तेल के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं. रूस पर पूर्ण समुद्री प्रतिबंध की तैयारी चल रही है, जिसके तहत रूसी तेल रेवेन्‍यू में बड़ी गिरावट आ सकती है.

SIR सर्वे मामले में गलत जानकारी देने पर पहली FIR हुई दर्ज, BLO की जांच में खुला फर्जीवाड़ा

यूपी से SIR सर्वे के दौरान एक महिला द्वारा अपने दो बेटों की गलत जानकारी देने पर गंभीर मामला सामने आया. उसके बेटे दुबई और कुवैत में रह रहे हैं, लेकिन मां ने बताया कि वह यहां भारत में रह रहे हैं. ग़लत सूचना देने के लिए FIR दर्ज की गई है.

