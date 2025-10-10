Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल प्राइज जीतने से चूक गए. व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल समिति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे शांति के बजाए राजनीति को तवज्जो देते हैं. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के बड़ा झटका लगा है. JDU के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और अन्य नेताओं ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है. पढ़िए शुक्रवार शाम की 5 बड़ी खबरें...



'शांति नहीं, राजनीति को तवज्जो दी...', ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर चिढ़ा अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल प्राइज जीतने से चूक गए. वह खुद को इस पुरस्कार के लिए सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे लेकिन इस पुरस्कार से चूकने के बाद व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है. व्हाइट हाउस का कहना है कि नोबेल समिति ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वे शांति के बजाए राजनीति को तवज्जो देते हैं. दरअसल ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज उन्हें ही मिलना चाहिए. इसके लिए वह जंग रुकवाने की बात कह रहे थे.

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को लगा झटका! पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने थामा RJD का दामन

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के बड़ा झटका लगा है. JDU के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और अन्य नेताओं ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है. इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं ने आगामी चुनावों में RJD को मजबूत करने का संकल्प लिया.

सती के श्राप का भय! मथुरा के इस गांव में 200 साल से सुहागनें नहीं मनातीं करवा चौथ

आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सुहागनें सोलह श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. इस त्योहार की उत्तर भारत में बड़ी मान्यता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गांव ऐसा भी है, जहां करवा चौथ पर न तो विवाहित स्त्रियां सोलह श्रृंगार करती हैं. और न ही पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. सालों पुरानी एक दर्दनाक घटना को इसकी वजह माना जाता है.

तभी मिला नोबेल... मारिया कोरिना मचाडो ने किए हैं इतने बड़े-बड़े काम, जानिए कितनी है नेटवर्थ

नोबेल शांति पुरस्‍कार 2025 के नाम से पर्दा उठ चुका है. नॉर्वे की समिति ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्‍कार के लिए चुना गया है. उनको यह पुरस्‍कार लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव की कोशिशों के लिए दिया गया है.

'हमारे बारे में शक हो तो रूस-US से पूछ लेना', भारत दौरे पर आए तालिबानी मंत्री ने PAK को धमकाया

अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं और शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है. दोनों नेताओं की यह बैठक नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बंद कमरे में हुई. मुलाकात के दौरान तालिबानी मंत्री ने भारत से साफ कहा कि वो अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा. उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ था.

